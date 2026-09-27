MARANO, SPORT, SALUTE E LO SPETTACOLO MUSICALE AL CIAURRO. OTTIMA ORGANIZZAZIONE E UN BUON VIATICO PER IL FUTURO. I COMMENTI

Condividi

Visite: 195

116 Visite

La città di Marano ha gradito molto l’evento del 26 settembre che ha celebrato la restituzione della Villa Comunale del Ciaurro, riqualificata, ai cittadini. Molti dei visitatori non ci erano neanche mai stati. Ebbene, hanno gradito molto. Hanno gioito i bambini e le loro famiglie per le attrazioni del Jungle Village sia al mattino che nel pomeriggio; hanno gradito i cittadini sportivi ma anche quelli che aspirano a diventarlo, grazie alla dimostrazione di SPORT E SALUTE presso la ripristinata pista di pattinaggio e infine hanno più che apprezzato tutti gli altri, numerosissimi, che si sono scatenati per Nostalgia ’90, lo spettacolo di disco dance che spopola in tutta Italia con un concerto che ha fatto risuonare le melodie e i ritmi degli anni ’90 anche a km di distanza,. Per un giorno i cittadini hanno vissuto l’esperienza di una ritrovata normalità in un luogo che per 365 giorni all’anno dovrebbe essere fruibile, in sicurezza, dalla popolazione. Uno spazio verde, uno dei pochi, a disposizione per il relax e lo svago in una città che negli ultimi anni ha assunto tutti i connotati di un arido “dormitorio”. Fondi specifici della Città Metropolitana spesi per ciò a cui erano destinati, iniziative per il tempo libero, spettacoli, animazione per i bambini. Sin dal mattino la (ultracentenaria per istituzione) Banda Musicale Folk Band Città di Caserta ha attraversato la città partendo dal corso Mediterraneo fino alla villa comunale del Ciaurro dove è stata accolta con entusiasmo. Nel pomeriggio, con la partecipazione in veste di moderatore del campione olimpico Sandro Cuomo, medaglia d’oro nella spada a squadre alle olimpiadi di Atlanta del 1996, l’inaugurazione ufficiale del format sportivo gratuito del Comune di Marano SPORT E SALUTE, insieme al sovraordinato dott. Antonio Montano, è stata presieduta dal viceprefetto dott. Fabio Giombini, che ha sottolineato l’importanza della pratica motoria per il benessere personale e l’impegno delle istituzioni affinché il territorio sia dotato di spazi e attrezzature fruibili dai cittadini di tutte le età. C’è solo da augurarsi che questa serie di iniziative non restino un episodio isolato ma rappresentino l’inizio di un percorso virtuoso di una reale attenzione per le esigenze della cittadinanza.

Redazione

La commissione straordinaria, guidata dal Prefetto Cardellicchio, ha offerto alla comunità di Marano un’occasione di serenità e distensione, in un contesto segnato da profonde difficoltà socio-economiche e culturali. Questa serata, che ha saputo restituire un senso di normalità e speranza, potrebbe rappresentare un punto di partenza per un ritorno alla stabilità e al benessere collettivo.

Il degrado che ha caratterizzato la città negli ultimi tempi ha richiesto interventi concreti e sinergie efficaci per affrontare le sfide sociali ed economiche. In questo scenario, l’impegno della prefettura ha dimostrato come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa generare risultati significativi. La serata organizzata non è stata solo un momento di svago, ma una dimostrazione tangibile di come la coesione sociale possa essere uno strumento potente per superare le crisi.

Il Prefetto Cardellicchio, con la sua leadership e la sua capacità di coinvolgere la comunità, ha contribuito a creare un’atmosfera di fiducia e ottimismo. Questo evento ha dimostrato che, anche nei momenti più difficili, è possibile trovare spazi di aggregazione positiva, dove le persone possono sentirsi unite e proiettate verso un futuro migliore.

Marano, con la sua storia e il suo patrimonio culturale, merita di tornare a essere un luogo di crescita e opportunità. La serata offerta dalla prefettura potrebbe essere il catalizzatore per un cambiamento duraturo, in cui la comunità si riconosce e si impegna attivamente nel costruire un ambiente più sicuro, inclusivo e prospero.

In conclusione, questa esperienza rappresenta un segnale di svolta per Marano. Se sostenuta da azioni concrete e da una visione condivisa, potrebbe diventare il trampolino di lancio per un ritorno alla normalità, in cui ogni cittadino possa sentirsi parte di una comunità solida e consapevole.

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti