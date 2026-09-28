Gianni Morandi arriva giovedì 1 ottobre a Napoli all’Arena Flegrea

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GIANNI MORANDI

Giovedì 1 ottobre arriva a Napoli all’Arena Flegrea

“C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026”

Penultimo appuntamento della Leg Estiva del Tour che festeggia i 60 anni del brano più rappresentativo della sua carriera

Biglietti disponibili anche al Botteghino aperto dalle 19, inizio show ore 21

Napoli 29 settembre 2026 Approda giovedì 1 ottobre a Napoli all’Arena Flegrea Gianni Morandi con C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026, la leg estiva della tournée prodotta da Trident Music con cui è tornato dal vivo dopo il successo del tour nei palasport.

Penultimo dei 12 appuntamenti estivi con cui l’artista è impegnato da fine agosto, anche la tappa a Napoli sarà l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi.

Nella scaletta ci sarà spazio per tutti i grandi classici del suo repertorio che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione.

L’artista sarà accompagnato sul palco da una superband – diretta dal Maestro Luca Colombo – che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano.

I biglietti del tour C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026 sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Per la data di Napoli sarà possibile acquistarli anche al Botteghino dell’Arena Flegrea aperto dalle ore 19. Lo show avrà inizio alle ore 21. La tappa è a cura di Anni 60 produzioni e Blackstar Entertainment. Per informazioni: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.













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