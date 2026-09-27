REGATE PRELIMINARI AMERICA’S CUP. FICO: NAPOLI HA OFFERTO UNA SPLENDIDA CORNICE”

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“Napoli e il suo golfo hanno offerto una cornice splendida per la tre giorni di pre-regate, un appuntamento che anticipa quello atteso dell’America’s Cup la prossima estate. La città si è fatta trovare pronta, e cittadini e visitatori hanno risposto con entusiasmo e partecipazione. La competizione tra i team ha regalato uno spettacolo avvincente, che le persone hanno potuto seguire dal lungomare e dalle piattaforme.

Come istituzioni supportiamo questo grande evento, investiamo risorse e lavoriamo perché possa lasciare un’eredità significativa e duratura sul territorio. Stiamo mostrando al mondo le immagini di una regione accogliente, ricca di bellezze, cultura, eccellenze in tanti settori, partendo dalle coste e andando verso le aree interne. E capace di ospitare manifestazioni internazionali come questa.

Siamo solo all’inizio dell’avventura, guardiamo con fiducia agli appuntamenti dei prossimi mesi che vedranno ancora protagonisti Napoli e la Campania. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e contribuito all’ottima riuscita di questo primo tassello. Abbiamo ispirato il nostro impegno a un convinto dialogo istituzionale costruttivo perché solo grazie alla collaborazione tra livelli di governo diversi- nazionale, regionale e comunale- è possibile raggiungere risultati importanti per tutta la collettività.

E complimenti a Luna Rossa e a tutti i team per le prove di questi giorni.

Il mare è una grande risorsa per la città partenopea e per la Campania. È storia, identità, cultura, economia. Il nostro impegno è per valorizzarlo al massimo.”













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