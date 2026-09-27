MUGNANO, PARTORISCE IN CASA, MORTA NEONATA. SALVA 31ENNE DOPO INTERVENTO DEL 118

Tragedia nella serata di ieri a Mugnano, dove una giovane donna di 31 anni ha partorito improvvisamente nel bagno della sua abitazione in via dei Fiori, a pochi passi dallo stadio Vallefuoco.

I sanitari del 118, giunti d’urgenza sul posto, si sono trovati di fronte a una scena drammatica e hanno iniziato una corsa disperata verso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. La mamma è arrivata al pronto soccorso in condizioni gravissime, strappata alla morte soltanto grazie al tempestivo e provvidenziale intervento dei medici di turno, che sono riusciti a salvarle la vita.

Purtroppo, per la sua piccola non c’è stato nulla da fare: il cuore della bimba ha smesso di battere, lasciando un dolore immenso e sordo. La donna si trova ora ricoverata, stretta in uno stato di profondo choc per la perdita della figlioletta.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, chiamati a ricostruire quei momenti drammatici e a fare piena luce sulle cause che hanno portato a questa spezzante tragedia.