Calvizzano, auto e moto d’epoca a Villa Calvisia: il raduno chiude il cartellone degli eventi

Villa Calvisia ha ospitato sabato 26 settembre il 4° Raduno di Veicoli Storici, ultimo appuntamento del progetto “Calvizzano: un paese sempre in festa – III Edizione”, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli e organizzato dall’Assessore agli Eventi Arianna Ferrillo. Nel corso del pomeriggio, auto e moto d’epoca sono state al centro di una manifestazione aperta ad appassionati, famiglie e curiosi. Il programma ha affiancato all’esposizione dei veicoli musica e intrattenimento, animazione per i bambini e le esibizioni delle scuole di ballo A.S.D. Mattox e A.S.D. Charline Dance Academy. La consigliera comunale delegata alla Cultura, Fabiana Sarracino, ha partecipato con un intervento dedicato alla storia dell’automobile. La serata si è conclusa con le premiazioni e i saluti delle autorità. I partecipanti iscritti al raduno hanno potuto ritirare un gadget presso il gazebo dell’Auto Moto Club Napoli Nord e prendere parte all’apericena offerta durante la manifestazione. L’evento è stato organizzato dall’assessore agli Eventi Arianna Ferrillo, in collaborazione con l’associazione presieduta da Matteo Ciccarelli e con il contributo delle attività del territorio. «È stata una bella occasione per ritrovarsi e condividere una passione che unisce generazioni diverse», ha dichiarato il sindaco Luciano Borrelli. «Con questo raduno si chiude una stagione di eventi che ha animato Calvizzano. Ringrazio l’assessore Ferrillo e tutte le persone che hanno lavorato alla sua realizzazione». «Vedere Villa Calvisia accogliere appassionati e famiglie è una grande soddisfazione», ha aggiunto l’assessore Arianna Ferrillo. «Ringrazio l’Auto Moto Club Napoli Nord, le scuole di ballo, le attività del territorio e quanti hanno contribuito a questa giornata». Durante l’evento sono stati premiati anche diversi operatori del settore che hanno esposto le auto d’epoca e le moto più caratteristiche. A giudicare una giuria di esperti che ha consegnato targhe e pergamene ai prescelti.