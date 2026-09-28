Interdittive antimafia, provvedimenti nei confronti di imprese di Mugnano, Arzano e Crispano

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Nell’ambito della costante e incisiva strategia di presidio della legalità e di tutela del tessuto economico sano, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato 3 provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di altrettante imprese operanti sul territorio provinciale.

I provvedimenti costituiscono il risultato di un’attenta e rigorosa attività istruttoria, condotta attraverso un approfondito esame informativo finalizzato a intercettare qualsiasi elemento sintomatico di permeabilità delle aziende agli interessi della criminalità organizzata. L’obiettivo primario dell’azione prefettizia è quello di prevenire e neutralizzare tempestivamente ogni rischio di condizionamento mafioso sulle attività economiche e produttive locali.

Le imprese colpite dai provvedimenti hanno sede legale nei comuni di Mugnano di Arzano, Crispano e Napoli. I settori economici in cui operano le società interessate sono la raccolta rifiuti e la gestione di bar e ristoranti e di altre attività.

L’adozione di queste misure si inserisce in un più ampio e coordinato quadro di interventi volto a garantire la sicurezza e la trasparenza del mercato, perseguiti grazie a un costante raccordo istituzionale tra la Prefettura, l’Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia.













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