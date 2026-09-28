Marano, lettere al direttore. Plauso alla gestione commissariale per la riqualificazione dei giardini di piazza della Pace

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Egregio Direttore,

Siamo spesso costretti a sollevare critiche – legittime e inevitabili – sulle molteplici problematiche che continuano ad affliggere Marano. Oggi, però, ritengo doveroso riconoscere ciò che funziona e dare merito a chi sta operando con serietà.

Desidero quindi esprimere un plauso alla gestione commissariale e ai tecnici del Comune per la riqualificazione in corso dei giardini adiacenti a piazzetta della Pace. Un intervento che, a mio avviso, si distingue per semplicità, lucidità progettuale e cura concreta, qualità che raramente abbiamo potuto osservare negli anni passati.

Resta, purtroppo, l’ombra dell’inciviltà di alcuni cittadini: un problema che continua a mortificare ogni sforzo di miglioramento. È un fenomeno che dobbiamo contrastare con determinazione, utilizzando tutti gli strumenti disponibili e promuovendo una cultura del rispetto degli spazi comuni.

La ringrazio per l’attenzione e per il ruolo fondamentale che la stampa locale svolge nel dare voce ai cittadini e nel vigilare sulla vita pubblica della nostra città.

Cordiali saluti.

Vincenzo













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