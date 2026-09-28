Suppletive Reggio Calabria, vince Fabio Roscioli (centrodestra). Affluenza al 22,34%

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Le elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Reggio Calabria hanno sancito la vittoria del candidato del centrodestra Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia. Il risultato è stato annunciato dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che su X ha pubblicato un post con la scritta «Vittoria!» accompagnato da un video dei festeggiamenti nel quartier generale del centrodestra, dove erano presenti anche il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, la capogruppo di FI al Senato Stefania Craxi e il senatore Claudio Lotito.

Scrutini ancora in corso: i dati ufficiali a 263 sezioni su 487

Con 263 sezioni scrutinate su 487, i dati ufficiali diffusi dal Ministero dell’Interno indicano che Fabio Roscioli (coalizione Fratelli d’Italia – Lega – Noi Moderati – Unione di Centro – Forza Italia-PPE) ha ottenuto il 53,62% dei voti. Seguono Francesco Antonio Benedetto (Partito Democratico – Movimento 5 Stelle – Casa Riformista) con il 36,04%, Domenico Giannetta (Futuro Nazionale con Vannacci) con il 9,02% e Francesco Toscano (DSP-Democrazia Sovrana Popolare) con l’1,32%.













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