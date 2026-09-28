Marano, Licciardi: “Servizio idrico, riconoscere il lavoro degli uffici Municipia. Ora vanno semplificate le tariffe”

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Dopo l’esternalizzazione della gestione e riscossione del servizio idrico da parte del Comune di Marano di Napoli, va riconosciuto il lavoro del responsabile Bruno Esposto e dei suoi collaboratori.

In presenza di situazioni spesso abnormi e poco chiare, gli uffici stanno cercando, dove possibile, di andare incontro ai contribuenti, provando ad appianare le criticità e a risolvere i problemi anche attraverso la rateizzazione, come previsto dal regolamento comunale.

Un impegno quotidiano, con il responsabile presente in ufficio dalla mattina presto fino al pomeriggio inoltrato, insieme al suo staff.

Detto questo, resta aperta una questione che dovrà affrontare la prossima amministrazione, o già gli attuali commissari se ne avranno modo: fare chiarezza sulle tariffe.

Ad oggi, oltre alla tariffa agevolata e a quella da contratto, esistono ben tre fasce di eccedenza. Un sistema complesso che andrebbe semplificato.

La proposta è quella di intervenire con una apposita delibera per eliminare almeno la seconda e la terza fascia di eccedenza. Non è infatti sostenibile che in terza fascia si arrivi a pagare l’acqua 5,80 euro al metro cubo.

Se da un lato gli uffici, per quanto di loro competenza, stanno cercando di venire incontro ai cittadini, dall’altro è necessario che uno dei primi atti della prossima amministrazione sia proprio la semplificazione delle tariffe

Giovanni Licciardi













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