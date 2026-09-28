Premio Giovane Manager: a Napoli proclamati gli 11 “Silver Manager” del Centro Sud. La sede dell’IPE Business School ha ospitato la semifinale dell’VIII edizione del contest di Federmanager Giovani, focalizzato sul legame tra leadership, impresa e valori dello sport.

Napoli ha ospitato la semifinale Centro Sud dell’VIII Edizione del Premio Giovane Manager, l’iniziativa di Federmanager Giovani nata per riconoscere e valorizzare le nuove generazioni di professionisti che si distinguono per leadership, innovazione e capacità di generare valore per le imprese e per il territorio.

L’evento, tenutosi nella prestigiosa sede dell’IPE Business School, ha rappresentato un importante momento di confronto tra management, impresa, alta formazione e sport, mettendo al centro del dibattito temi chiave come la disciplina, la gestione della pressione e la capacità di fare squadra.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali di Luigi Bianco Past President e Vicepresidente di Federmanager Napoli Avellino Benevento Caserta, che ha portato anche i saluti di Valter Quercioli presidente Federmanager, e di Livio Ferraro Executive Education Director IPE Business School.

Il dibattito, moderato dal giornalista Domenico Sica, ha visto la partecipazione di autorevoli relatori:

Ferdinando Chianese, Direttore Generale di Legea Sport; Antonio Merola, Coordinatore del Gruppo Giovani di Federmanager Napoli Avellino Benevento Caserta; Antonio Zaccariello, Vice Presidente G.I. Confindustria Caserta; Maurizio Rosini neo Presidente di Federmanager Napoli Avellino Benevento Caserta.

Il momento centrale della giornata è stato la proclamazione degli 11 “Silver Manager” del Centro Sud che parteciperanno a Roma alla finalissima nazionale:

Maria Amaduzzi, Rosario Barresi, Adriana Carotenuto, Mario Colucciello, Lidia Gentile, Francesco Margarito, Luca Nunzi, Umberto Papa, Stefano Sciotti, Leonardo Senese e Simone Vaudo.

Luigi Bianco, past president: «Questo premio rappresenta il giusto riconoscimento alle competenze manageriali, da sempre valore fondante di Federmanager. In un periodo di policrisi e grandi sfide, a partire dal “degiovanimento”, le nuove generazioni di manager sono il capitale umano da preservare con opportunità professionali all’altezza delle loro aspirazioni. Nel nostro Manifesto indichiamo chiaramente la necessità di managerializzare le PMI come leva strategica per la crescita dei territori, partendo proprio dal talento dei giovani».

Giuseppe Disimino, Coordinatore del Premio Giovane Manager 2026: «L’appuntamento con il Premio Giovane Manager giunge con orgoglio alla sua ottava edizione, richiamando l’unione profonda tra i valori dello sport e quelli del management. Ancora una volta Federmanager premia i migliori talenti capaci di guardare lontano ed esprimere una leadership forte, soprattutto quando il contesto economico e sociale diventa complesso».

L’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto dei partner e sponsor: Jefferson Wells – ManpowerGroup, Federmanager Academy e POLIMI Graduate School of Management.