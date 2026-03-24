MINACCE SOCIAL, CNS FIAMMA: SOLIDARIETÀ AL MAGISTRATO CATELLO MARESCA

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Il CNS Fiamma Campania esprime la propria piena e convinta solidarietà al magistrato Catello Maresca, oggetto di gravi e inquietanti minacce di morte apparse sui social network nei giorni scorsi.

Le intimidazioni, provenienti da un profilo anonimo riconducibile all’area criminale dei cosiddetti Casalesi, rappresentano un fatto di estrema gravità che colpisce non solo la persona di Maresca, ma l’intero sistema democratico e lo Stato di diritto. Le frasi minacciose, con espliciti riferimenti a Casal di Principe e a imminenti scarcerazioni di soggetti legati al boss Michele Zagaria, evocano scenari che non possono e non devono essere sottovalutati.

Il dottor Maresca, già protagonista nella cattura dello stesso Zagaria, ha rappresentato e continua a rappresentare un simbolo concreto della lotta dello Stato contro la criminalità organizzata. Colpire lui significa tentare di intimidire tutte le istituzioni e quanti, ogni giorno, operano per la legalità.

Il CNS Fiamma Campania condanna con fermezza ogni forma di minaccia e violenza da parte della criminalità e ribadisce il proprio sostegno a tutti gli uomini dello Stato e della società civile impegnati nel contrasto alle mafie.

Il Centro Nazionale Sportivo Fiamma e il suo presidente Antonio Arzillo si stringono attorno al dottor Catello Maresca, amico e collaboratore di importanti iniziative condivise tra le nostre due associazioni, esprimendo vicinanza umana e istituzionale, nella certezza che lo Stato saprà garantire la sua sicurezza e continuare con determinazione nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata. In un momento in cui riaffiorano segnali preoccupanti, è necessario rafforzare l’unità istituzionale e civile, affinché nessun servitore dello Stato venga lasciato solo.

CNS Fiamma Campania













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