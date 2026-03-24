CulturaPrima pagina MORTO GINO PAOLI: AVEVA 91 ANNI. TRA I PIU’ GRANDI CANTAUTORI DI SEMPRE Da redazione - 24 Marzo 2026 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Condividi Visite: 21 19 Visite Aveva 91 anni. Da Il cielo in una stanza agli eccessi della vita privata, dagli anni d’oro con Mina e Vanoni fino alla consacrazione come maestro indiscusso: la storia di un artista che ha trasformato il quotidiano in poesia. © Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews Fascinated Happy Sad Angry Bored Afraid Commenti