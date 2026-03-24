MORTO GINO PAOLI: AVEVA 91 ANNI. TRA I PIU’ GRANDI CANTAUTORI DI SEMPRE

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Aveva 91 anni. Da Il cielo in una stanza agli eccessi della vita privata, dagli anni d’oro con Mina e Vanoni fino alla consacrazione come maestro indiscusso: la storia di un artista che ha trasformato il quotidiano in poesia.













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