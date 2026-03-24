Clan Contini, il Riesame annulla 68 misure: maxi-inchiesta droga rallenta

Maxi-inchiesta sul traffico di droga legato al Clan Contini rallentata da un colpo di scena al Tribunale del Riesame di Napoli: annullate le misure cautelari per 68 indagati per assenza di esigenze cautelari, a causa del tempo trascorso tra i reati (2019-2022) e i provvedimenti.
Molti indagati sono tornati liberi, mentre resta in carcere chi risponde anche di reati di camorra. La decisione accoglie le tesi della difesa, già in parte anticipate dal gip Fabrizia Fiore, che aveva disposto meno arresti del previsto.
Resta però solido il quadro accusatorio: l’organizzazione avrebbe gestito un vasto traffico di droga a Napoli e hinterland, con al vertice diversi presunti promotori. Ora la Procura valuta il ricorso in Cassazione.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews