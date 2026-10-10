Napoli show al Maradona: De Bruyne trascina gli azzurri, Frosinone battuto 3-0

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Il Napoli cala il tris al Maradona e conquista tre punti preziosi contro il Frosinone. Protagonista assoluto Kevin De Bruyne, autore di una doppietta, con una rete su calcio di rigore, e migliore in campo di una serata che conferma la qualità e la solidità della squadra di Allegri. A completare il successo ci pensa Lang, autore del secondo gol nel primo tempo.

Gli azzurri disputano un primo tempo quasi perfetto, imponendo ritmo, qualità e organizzazione. Il Napoli gestisce il gioco con personalità, trova gli spazi giusti e colpisce nei momenti decisivi, mettendo in difficoltà un Frosinone comunque discreto, capace di provare a restare in partita senza però riuscire a contenere fino in fondo la superiorità dei padroni di casa.

La differenza la fanno soprattutto la classe e l’efficacia di De Bruyne, capace di illuminare la manovra e lasciare il segno con due gol. Il belga si prende la scena, guidando i compagni con giocate di qualità e confermandosi il riferimento tecnico della serata.

Nella ripresa il Napoli cambia atteggiamento, senza perdere equilibrio. Gli uomini di Allegri contengono il tentativo di reazione del Frosinone e ripartono con pericolosità, amministrando il vantaggio senza correre rischi eccessivi. Una gestione intelligente che consente agli azzurri di portare a casa il risultato con autorità.

Il 3-0 finale rappresenta una vittoria importante non soltanto per la classifica, ma anche per il morale, in vista del prossimo impegno europeo. Ora l’attenzione si sposta sulla Champions League, con il Villarreal all’orizzonte: un appuntamento di prestigio che richiederà un’altra prestazione di alto livello.

Il Napoli si gode De Bruyne e una serata da protagonista al Maradona. Tre gol, una porta inviolata e segnali incoraggianti: gli azzurri ripartono con fiducia, pronti a misurarsi con la sfida europea.













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