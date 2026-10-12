NOTTE DI TERRORE AL CARDARELLI: AGGREDITI INFERMIERE E UN VIGILANTE

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Notte di terrore al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. I parenti di un 17enne ferito in un incidente avrebbero scatenano il caos al Pronto Soccorso. Vittime della violenza un addetto alla vigilanza e un infermiere di turno. Secondo le prime ricostruzioni, diffuse da Nessuno Tocchi Ippocrate, la furia dei familiari si è scatenata a seguito del ricovero del giovane, giunto nella struttura sanitaria in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale.

Quando la situazione ha iniziato a degenerare, la guardia giurata e l’infermiere sono intervenuti per sedare gli animi e riportare la calma all’interno dei locali dell’emergenza. L’intervento di mediazione sarebbe però sfociato in una vera e propria aggressione fisica nei loro confronti.

La guardia giurata ha riportato traumi e danni a un braccio e a una gamba. L’infermiere ha subito un grave trauma testicolare a seguito dei colpi ricevuti. Entrambi gli operatori sono stati immediatamente soccorsi dagli altri operatori sanitari e si trovano attualmente sotto osservazione medica. Sull’episodio sono in corso le indagini per identificare formalmente i responsabili e ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti













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