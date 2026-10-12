Maltempo a Marano, il conto dell’incuria: la Commissione straordinaria punta l’indice sul passato e accelera sui lavori per mettere in sicurezza il territorio

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Importanti lavori per fronteggiare i disastri conseguenti alla eccezionale e straordinaria precipitazione piovosa che ha investito il territorio comunale ed un po’ tutta l’area di Napoli nord a Marano non sono mai cessati e la Commissione sta chiedendo alla struttura comunale uno sforzo continuo ed incessante. La CUC Agrorinasce, con Determina n. 184 del 28/09/26, ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’operatore economico SoCEA per la realizzazione dei lavori di “Miglioramento delle caratteristiche ambientali ed idrauliche del bacino Alveo Santa Maria al Pigno. Per la consegna dei lavori sono in corso i dovuti accertamenti antimafia.

Per i disastri registrati su via Vallesana e’ in corso la richiesta di urgente rivalutazione delle modalità esecutive circa i Lavori di posa in opera della condotta DN500 eseguita a cura della Regione. Alla fine della salita del Ciaurro poi due grandi vasche di contenimento per trattenere la discesa delle acque meteoritiche, che sembrano non essere state pulite da lustri, hanno addirittura necessitato dell’impiego di bobcat all’interno.

Nel mentre l’attività di spurgo e pulizia degli accessi fognari vede impegnate maestranze comunali e ditte incaricate e negli scarichi si trova di tutto e questo non è NORMALE!

Infatti anche le strutture più umili, come possono sembrare le nostre fogne, meritano rispetto da parte di tutti gli utenti perché il loro uso improprio è un danno grave a tutta la comunità. Così come l’abbandono sconsiderato di ingombri d’ogni genere, in caso di emergenze meteorologiche, amplifica a dismisura i danni che tutti i cittadini sono poi chiamati ad affrontare finanziariamente e sopportare incombente e deleterio nella loro quotidianità.

Un appello al senso civico che il prefetto Cardellicchio si sente accoratamente di rivolgere ai cittadini più distratti e meno prudenti rispetto ai tanti scrupolosi e probi contribuenti che ovviamente sono le principali vittime di tali non consoni comportamenti.

Nota stampa commissione straordinaria Marano













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