Polizia Metropolitana: sequestrata a Mugnano un’attività di lavorazione di baccalà e stoccafisso

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La Polizia Metropolitana di Napoli, sezione Ambiente, ha sottoposto a sequestro un’attività di lavorazione di prodotti ittici, in particolare baccalà e stoccafisso, situata a Mugnano di Napoli, in via Aldo Moro. Il locale di 400 metri quadrati è risultato privo della prescritta autorizzazione allo scarico per le acque di lavorazione.

Dagli accertamenti è emerso che il baccalà veniva immerso in vaschette piene d’acqua, periodicamente sostituita nel corso del ciclo di lavorazione. Le acque reflue venivano convogliate, attraverso una griglia e alcuni tombini presenti nel locale, direttamente nella rete fognaria pubblica, senza la necessaria autorizzazione, in violazione del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).













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