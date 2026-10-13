Napoli, uomo aggredito al Vomero per difendere le figlie. La moglie: «Vivo per miracolo»

51 Visite
«Ferocia inaudita, è vivo per miracolo». È lo sfogo della moglie dell’uomo aggredito al Vomero, picchiato a calci e pugni da un gruppo di ragazzi mentre era a terra.
La donna racconta momenti di terrore: «Sto cercando di tranquillizzare le mie figlie, sono sconvolte. Una è stata scaraventata contro un’auto. Ho pensato: la nostra vita è finita».
La famiglia è pronta a denunciare i responsabili per fare giustizia dopo la brutale aggressione.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews