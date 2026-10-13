Aggressione al Vomero, identificati otto ragazzi del branco: il padre delle due sorelle è ancora ricoverato

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I carabinieri stanno identificando tutti i componenti del gruppo attraverso la comparazione delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza e dei contenuti pubblicati sui social. Sarebbero una decina i ragazzi che sabato sera hanno accerchiato e picchiato il padre di due ragazze, precedentemente aggredite da alcuni coetanei. Otto giovani sarebbero già stati identificati nella giornata di ieri.

I fatti sono accaduti in piazza Vanvitelli, al Vomero, nella notte tra sabato e domenica. L’uomo, 50 anni, residente all’Arenella, è ancora ricoverato all’ospedale Cardarelli. Durante la colluttazione sarebbe stato spinto sulla carreggiata, finendo con una gamba sotto le ruote di un camion dell’Asìa, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Napoli.

I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura minorile, stanno stringendo il cerchio attorno ai componenti del gruppo, che sarebbero figli di professionisti residenti tra i quartieri dei Camaldoli e dell’Arenella.













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