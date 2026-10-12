Marano, al via la pulizia delle strade dal fango. I famigerati lavori eseguiti un anno fa? Non hanno risolto nulla

Sono iniziate nel pomeriggio le operazioni di pulizia delle strade a Marano, con i mezzi meccanici, tra cui un Bobcat, impegnati nella rimozione del fango che ha invaso alcune delle principali arterie cittadine dopo le piogge. Un intervento sollecitato da numerosi cittadini e, in particolare, dai commercianti, costretti a fare i conti con disagi e difficoltà per le attività quotidiane.

L’operazione punta a ripristinare condizioni di maggiore sicurezza e decoro lungo le strade interessate dagli accumuli di fango. Resta, tuttavia, da capire se all’intervento di rimozione seguirà anche una pulizia più approfondita del manto stradale, con l’utilizzo di acqua per eliminare la polvere e i residui lasciati dal fango una volta raccolto. Un passaggio importante per evitare che le strade rimangano sporche e che il materiale depositato torni a creare disagi.

Una criticità cronica, che non può essere ricondotta a una sola causa. Tra fattori da verificare ci sono il funzionamento dei sistemi fognari, la manutenzione delle caditoie e delle tombinature, spesso soggette ad accumuli di detriti, e le conseguenze di un’edilizia abusiva che può contribuire ad alterare il deflusso delle acque piovane.

La rimozione del fango è certamente necessaria, ma non può rappresentare l’unica risposta. Occorre individuare le cause degli accumuli e intervenire in maniera strutturale, soprattutto nei punti in cui il problema si ripresenta puntualmente a ogni pioggia.

Intanto, la speranza è che dal Comune arrivi un’indicazione precisa anche per il lavaggio delle strade dopo la rimozione del materiale, così da completare l’intervento e restituire ai cittadini e ai commercianti carreggiate realmente pulite. E i lavori fatti un anno fa, e annunciati in pompa magna dalla ex giunta Morra? Non hanno risolto alcunché.