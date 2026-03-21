Valanga in Alto Adige travolge 25 scialpinisti: due morti e 5 feriti il bilancio provvisorio

Distacco di una valanga in val Ridanna, in Alto Adige: è di due morti, più tre feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo. Lo comunica la Centrale di emergenza di Bolzano. La slavina si è staccata alle 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio.

La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose.

Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose, mentre un altro è stato portato dall’elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clinica universitaria di Innsbruck.

Fin dalle primissime ricostruzioni è emerso che sarebbero state coinvolte molte persone. Sul posto sono intervenuti complessivamente sei elicotteri: dall’Alto Adige i tre Pelikan, l’Aiut Alpin e la guardia di finanza, e dall’Austria il Christophorus, più un’ottantina di soccorritori di tutta l’Alta valle Isarco e diverse eliambulanze per l’intervento di soccorso.

Allertati 4 ospedali in Alto Adige e Tirolo

Dopo il distacco della valanga sul Tallone Grande in val Ridanna, poco prima delle 12, sono stati allertati gli ospedali di Bolzano, Merano, Bressanone e di Innsbruck in Austria.

È stata verificata la disponibilità di letti in terapia intensiva e di trattamenti Ecmo, ovvero di supporto vitale extracorporeo. Per il momento non si hanno ancora notizie di vittime.