Festa del Papà tra sport e solidarietà: le scuole Kidville di Giugliano, Cesa e Aversa raccolgono fondi in memoria del piccolo Domenico

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Oggi, le scuole Kidville di Aversa, Giugliano e Cesa hanno organizzato un evento speciale per celebrare la Festa del Papà e sostenere una causa importante. Il piccolo Domenico Caliendo non sarà mai dimenticato proprio come ha richiesto la mamma Patrizia.

Le famiglie delle scuole Kidville si sono unite per un campo sportivo che ha visto i papà e i loro bambini giocare insieme, ridere e divertirsi. L’evento ha raccolto tremila euro, che saranno donati alla fondazione.

“Questo evento è un esempio di come la solidarietà e la generosità possano unire le persone e fare la differenza nella vita di chi ha bisogno”, ha dichiarato il direttore di Kidville. “Siamo orgogliosi di aver potuto organizzare questo evento e di aver potuto contribuire a sostenere la lotta di mamma Patrizia”.

Le scuole Kidville sono un esempio di come l’educazione e la solidarietà possano andare di pari passo. Siamo grati alle famiglie e ai volontari che hanno partecipato a questo evento e che hanno reso possibile questa bella iniziativa.

*Domenico, non sarai mai dimenticato!*













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