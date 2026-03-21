È morto Paolo Cirino Pomicino, lo storico leader della Dc aveva 86 anni

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Si è spento all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e leader della Democrazia cristiana andreottiana. Pomicino è morto nel pomeriggio, era ricoverato da qualche giorno. O’ Ministro, come veniva soprannominato dagli avversari politici, era nato nel 1939. Prima di intraprendere la carriera politica, si era laureato in medicina e chirurgia, lavorando poi al Cardarelli di Napoli come assistente neurochirurgo e, successivamente, come aiuto neurologo.

Chi è era Pomicino?

Per oltre un decennio è stato una figura di spicco della politica nazionale, ricoprendo incarichi di governo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. È stato ministro del Bilancio e della Funzione Pubblica nei governi guidati da Giulio Andreotti, con cui condivise una lunga militanza nella corrente “Primavera”. Più volte eletto in Parlamento, Pomicino ha svolto un ruolo centrale nella gestione della spesa pubblica e nelle politiche per il Mezzogiorno.

La sua carriera è stata segnata anche dal coinvolgimento nelle inchieste di Mani Pulite, che hanno dato origine a un lungo percorso giudiziario. Nonostante il declino della Prima Repubblica, ha continuato a dedicarsi alla scrittura e all’analisi politica, commentando le trasformazioni istituzionali italiane. La sua scomparsa rappresenta la fine di una generazione che ha guidato l’Italia nella transizione economica verso l’Unione Europea.













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