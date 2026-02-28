Attacco Usa-Israele all’Iran: uccisi genero e nuora di Alì Khamenei, Crosetto bloccato a Dubai

Teheran: morti il genero la nuora di Khamenei
Un membro del consiglio comunale di Teheran afferma che il genero e la nuora del leader supremo Khamenei sono stati uccisi durante gli scioperi
L’attacco americano
È scattato all’alba l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. Colpito il cuore di Teheran. Sarebbero stati uccisi il ministro della Difesa e il capo dei pasdaran. Mistero sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei: fonti di Israele lo danno per morto, il regime lo annuncia presto in tv. Per la Mezzaluna rossa 200 i morti. L’Iran reagisce col lancio di missili su Tel Aviv e sulle basi americane nel Golfo: Doha, Barhein, Kuwait City. A Dubai colpito un palazzo sull’isola artificiale di Palm Jumeirah. Bloccato nell’Emirato anche il ministro della Difesa Crosetto insieme a molti italiani. Chiuso lo Stretto di Hormuz dove passa la gran parte del petrolio. Paura a Teheran, abitanti invitati via sma a lasciare la città. La svolta di Trump per rovesciare gli ayatollah: ‘Riprendetevi la libertà’, il messaggio al popolo iraniano. Ira dei dem e malumore dei repubblicani al Congresso avvertiti solo all’ultimo: ‘Atto di guerra non autorizzato’. Reazione dura da Mosca: ‘Aggressione immotivata, i responsabili pagheranno’. L’Ue chiede moderazione e schiera Aspides nel Mar Rosso. Stanotte riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Il governo italiano avvisato dopo l’attacco, Meloni presiede un vertice e lavora per ‘allentare le tensioni’. Tajani avverte: ‘Non sarà una guerra lampo’.
Mezzaluna Rossa: 201 morti e 747 feriti bilancio attacchi Usa-Israele
Oltre 200 persone sarebbero state uccise in Iran negli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Lo riferiscono i media iraniani citando la Mezzaluna Rossa. Il bilancio sarebbe di 201 morti e 747 feriti, a seguito di raid che hanno colpito 24 province del Paese.