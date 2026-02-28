Lukaku al 96’, il Napoli espugna Verona: 2-1 al Bentegodi, festa azzurra nel recupero

Condividi

Una serata da batticuore al Bentegodi. Il Napoli la vince all’ultimo respiro, 2-1 contro l’Hellas Verona, grazie a un gol di Romelu Lukaku in pieno recupero che fa esplodere il settore ospiti e regala tre punti pesantissimi alla squadra di Antonio Conte.

Gli azzurri erano partiti forte e avevano trovato il vantaggio con Rasmus Højlund, bravo a finalizzare un’azione insistita e a battere il portiere gialloblù. Sembrava l’inizio di una serata in controllo per il Napoli, ma il Verona non ha mollato: spinto dal pubblico del Bentegodi, ha trovato il pareggio nella ripresa, riaprendo una gara intensa e combattuta fino all’ultimo secondo.

Quando il match sembrava destinato al pareggio, al sesto minuto di recupero è arrivata la zampata del campione. Cross in area, mischia furibonda e Lukaku che trova il guizzo decisivo: pallone in rete e liberazione azzurra. Un gol che vale oro, che manda in estasi i tifosi napoletani e spegne le speranze del Verona.













