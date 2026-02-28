Pozzuoli: aggredisce la compagna. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Condividi

Nel pomeriggio di giovedì, la Polizia ha tratto in arresto un 34enne napoletano, per maltrattamenti in famiglia.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un’aggressione ai danni di una donna da parte del compagno.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati dalla donna la quale ha raccontato loro che, poco prima, era stata aggredita sia verbalmente che fisicamente dal compagno, come già avvenuto in altre occasioni; lo stesso, si era poi allontanato.

Poco dopo, l’uomo ripresentatosi presso l’abitazione con fare minaccioso e col chiaro intento di fare ingresso nell’abitazione, è stato prontamente bloccato e tratto in arresto dal personale operante.













