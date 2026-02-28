Quarto, inaugurato il “Presidio nati per leggere”

15 Visite
Ho partecipato all’inaugurazione del “Presidio Nati per Leggere” di Quarto, un momento importante per la nostra comunità e per tutte le famiglie del territorio.
Le storie hanno trovato casa: uno spazio dedicato ai bambini, alla lettura condivisa e alla crescita culturale sin dai primi anni di vita.
Grazie alla rete “Nati per Leggere Campania” e a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo.
Oggi non inauguriamo solo uno spazio, ma un’opportunità: quella di crescere insieme, pagina dopo pagina, costruendo futuro attraverso la forza delle storie.
