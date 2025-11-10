Marano, al via il 14 gennaio il processo d’appello per traffico di droga

Condividi

Inizierà il 14 gennaio 2026 il processo di appello a carico di 15 imputati coinvolti in un presunto traffico di droga operante a Marano e nei comuni limitrofi. Tra i nomi principali figurano Gennaro e Pasquale Carbone, Aurelio Castellano, Luigi Cesaro, Gennaro Corrado, Sandrino Castellano, Mariano D’Ambrosio, Antonio Pinto, Luca Gargiulo, Michele Tessier, Giovanni Montagna, Marcello Tipaldi e Mirko Russo.

La maggior parte degli imputati risulta detenuta o ai domiciliari. Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Antonio Cavallo, Antonio Zollo, Anna Pedata, Luigi Poziello e Pasquale Parisi.

Il procedimento di secondo grado si preannuncia complesso, alla luce delle condanne pronunciate in primo grado e delle numerose posizioni da rivalutare.













