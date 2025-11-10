Qualiano, ordinanza contro la prostituzione su strada. Il post del sindaco

Con l’ordinanza n. 16 del 6 novembre 2025, il Sindaco di Qualiano ha disposto un provvedimento urgente per contrastare la prostituzione su strada nelle aree periferiche, in particolare lungo la Circumvallazione Esterna e la zona ASI.

L’ordinanza, volta a tutelare decoro urbano e sicurezza pubblica, vieta qualsiasi forma di adescamento o contrattazione di prestazioni sessuali a pagamento, sia per chi offre che per chi richiede, con sanzioni fino a 500 euro. È inoltre vietato rallentare o fermarsi con l’auto per contattare tali persone.

Il Comune collaborerà con Prefettura e forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme e restituire sicurezza e vivibilità alla comunità qualianese.