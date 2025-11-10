Marano, politica in fermento: ex amministratori e nuove alleanze in vista del voto. Porcelli sempre con i Carandentes

Condividi

Ormai in città e nei comuni limitrofi si parla solo di campagna elettorale. Incontri, ospitate e tavolate si susseguono, mentre la situazione politica a Marano resta fluida e in continuo movimento.

Il consigliere regionale uscente Giovanni Porcelli è stato ieri in città, sostenuto da diversi ex amministratori maranesi reduci dallo scioglimento per mafia del Comune, tra cui Luigi Carandente, Vincenzo Battilomo, Maria Teresa De Biase e Luigi Di Marino.

Il collega uscente Pasquale Di Fenza ha perso la storica sostenitrice Teresa Aria, ora passata con l’ex sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, ma può contare sull’appoggio di noti tiktoker napoletani, tra cui Angelo Napolitano e Rita De Crescenzo.

Il consigliere Francesco Santoro, di area moderata, sembra invece vicino al mastelliano Barra, mentre l’ex consigliere Luigi Baiano propenderebbe per Massimo Ianniciello.

Tra i Cinque Stelle locali si muove l’ex bertiniana Anna Garofalo, mentre i “morriani” si dividono tra Massimiliano Manfredi e Bruna Fiola. L’ex consigliera Teresina Giaccio sostiene la nipote Rosalba Carandente, candidata con Forza Italia.

Infine, l’ex consigliere Armando Sarracino corre per il leghista Ciro Campana, insieme alla moglie Giuseppina Marciano, mentre con Bandecchi è schierata Mistretta, moglie dell’ex assessore Salvatore Perrotta. L’ex sindaco Salvatore Perrotta, invece, è per Diego Venanzoni. Gli ex consiglieri Pasquale Coppola e Lorenzo Di Marino, infine, continuano a sostenere il consigliere regionale uscente Mario Casillo.













