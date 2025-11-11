Dalle busta paga 2026 meno tasse per il ceto medio. Ecco gli scaglioni e cosa cambia

Condividi

Dal 2026 le buste paga cambieranno. Con la riforma dell’Irpef prevista in legge di Bilancio, l’aliquota intermedia scende dal 35% al 33%. L’obiettivo è chiaro: dare ossigeno ai redditi medi, cioè soprattutto a chi guadagna tra 28 e 50 mila euro lordi annui. Le altre due soglie restano ferme: 23% sotto i 28 mila e 43% oltre i 50 mila. Cosa significa in pratica? Più netto soprattutto per chi rientra nella fascia centrale, con effetti visibili direttamente in busta paga.

Meno tasse sul reddito medio

Il cuore della riforma è semplice: la parte di reddito compresa tra 28 e 50 mila euro verrà tassata un po’ meno, passando dal 35% al 33%. Le altre aliquote non si toccano, quindi la struttura a scaglioni resta riconoscibile e, soprattutto, più favorevole al ceto medio. Cambia il “peso” fiscale solo su quella fascia, cioè sullo scaglione intermedio, con un alleggerimento che agisce proprio dove si concentra una larga fetta di lavoratori dipendenti.

23% : per i redditi fino a 28.000 euro (invariato)

: per i redditi fino a (invariato) 33% : per la quota tra 28.000 e 50.000 euro (ridotto dal 35%)

: per la quota tra (ridotto dal 35%) 43%: per la parte oltre 50.000 euro (invariato)

Simulando i vantaggi potrebbero andare dai 140 euro in più all’anno per chi percepisce 35 mila euro ai 400 euro per chi si avvicina ai 50 mila, passando per 300 euro all’anno per chi guadagna circa 45 mila euro.

Il peso in tasca: cosa cambia in busta paga

Il taglio dell’aliquota intermedia si traduce in netto più alto ogni mese, perché quel 2% in meno si applica alla quota di reddito che rientra nello scaglione centrale. In altre parole, l’effetto dipende da quanta parte della retribuzione cade tra 28 e 50 mila euro. Nessuna rivoluzione negli altri scaglioni: sotto i 28 mila resta il 23%, sopra i 50 mila resta il 43%. Il vantaggio, quindi, è mirato e riconoscibile nella fascia media.

Chi ci guadagna e chi resta escluso

La misura è pensata per chi sta nel mezzo, cioè la platea tra 28 e 50 mila euro lordi annui: qui arriva il taglio dall’aliquota 35% al 33%. Per gli altri scaglioni, le aliquote non cambiano e l’impatto è nullo o comunque non legato al taglio dell’aliquota intermedia. Tradotto: più respiro per il reddito medio; cornice invariata per le soglie sotto i 28 mila e per la parte di reddito che supera i 50 mila euro. Una scelta di politica fiscale chiaramente selettiva.













