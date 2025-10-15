Uccide la compagna di 29 anni. «Aveva deciso di lasciarlo». Il killer ha 52 anni

Pamela Gemini è stata uccisa sul terrazzino di casa sotto gli occhi dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. Il killer, Gianluca Soncin, 52 anni, ha infierito su di lei anche durante il blitz della polizia e ha cercato di suicidarsi
La telefonata all’ex
«Sapevo che lei voleva liberarsi di lui. Lo voleva lasciare», riferisce l’ex della vittima all’equipaggio di una pattuglia accorsa in zona. Sembra che l’ex compagno fosse stato avvisato telefonicamente dalla donna poco prima dell’aggressione mortale e, dopo aver lanciato l’allarme al 112, si è precipitato in via Iglesias. A richiamare l’attenzione dei residenti sono le urla che risuonano nella via pochi minuti dopo le 21.40 di martedì. «Abbiamo sentito, fortissime, le sue urla. Gridava “aiuto, aiuto”», racconta una condomina. Chi s’affaccia dal palazzo di fronte racconta di aver visto lui afferrarla sul terrazzo al terzo piano di una palazzina grigia da poco ristrutturata. E colpirla con diversi fendenti. Che proseguono anche dopo. Alla fine saranno svariate le ferite da arma da taglio.
Quando il primo equipaggio suona al citofono, Pamela è ancora viva. È lei a rispondere. «Glovo?», dice, probabilmente per non fargli sapere dell’arrivo dei poliziotti. Al momento dell’irruzione, la 29enne è però già in fin di vita, ma l’uomo si accanisce