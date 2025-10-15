Uccide la compagna di 29 anni. «Aveva deciso di lasciarlo». Il killer ha 52 anni

Lui la trascina sul terrazzino. Ha un coltello in mano. E i vicini assistono alle coltellate. Attorno alle 22 di martedì 14 ottobre, gli agenti delle Volanti fanno irruzione. Insieme ai vigili del fuoco, buttano giù la porta di un appartamento al terzo piano di via privata Iglesias, al civico 33, quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano. «L’ammazza, l’ammazza», urlano i vicini che assistono in quel momento alla scena. All’interno gli agenti trovano la donna, Pamela Gemini, 29 anni, a terra. Lui – Gianluca Soncin, 52enne – brandisce ancora il coltello, e si accanisce fino a ucciderla. E prima che gli agenti riescano a bloccarlo, prova a togliersi la vita con due coltellate alla gola. L’uomo è in gravi condizioni. È stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale Niguarda.