Disabilità e inclusione scolastica, Nappi (Lega): adeguare subito servizio assistenza specialistica in comuni Ats N19

“È lesivo dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, oltre che del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica, quanto si sta registrando nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale N19 (Afragola, Cardito, Caivano, Crispano). A oltre un mese dall’inizio dell’anno didattico, molti studenti con disabilità risultano privi del supporto educativo specialistico necessario alla piena realizzazione degli obiettivi stabiliti nei Piani educativi individualizzati. In particolare, preoccupano il fatto che il servizio sia stato attivato solo a partire dal primo ottobre scorso, e per un solo mese, l’insufficienza delle ore erogate e delle risorse investite, la completa esclusione delle scuole dell’infanzia. Raccogliendo l’allarme lanciato dalle associazioni Autismo Campania Onlus, Noi Per Voi ODV e Gruppo Asperger Campania, chiediamo che si intervenga immediatamente in tutte le sedi, a cominciare dalla Regione Campania, per adeguare il servizio e garantire un diritto fondamentale, l’ennesimo che, evidentemente, 10 anni di deluchismo hanno ridotto ad elemosina”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













