Marano, fiamme nell’area Pip: due ustionati, lavorano per una azienda di autodemolizione

Momenti di forte tensione a Marano, dove nel pomeriggio è divampato un incendio all’interno dell’azienda “Martino Autodemolizione”, situata nella zona industriale della città. Una densa nube di fumo nero si è alzata in cielo, risultando visibile da numerosi quartieri di Marano e dai comuni vicini dell’area nord di Napoli.

Numerose le segnalazioni dei cittadini, allarmati dalla vasta colonna di fumo e dal forte odore proveniente dalla zona interessata dal rogo. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, insieme alle ambulanze del 118 e alle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, due persone sarebbero rimaste ustionate durante l’incendio. Uno in modo lieve. Le loro condizioni sono in fase di accertamento da parte dei sanitari intervenuti sul luogo dell’emergenza. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato le fiamme all’interno dell’attività di autodemolizione.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e la zona è stata transennata per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.