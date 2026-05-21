Incendio nell’area Pip di Marano: sequestrato il capannone in cui ha avuto origine il rogo. Uno dei feriti con ustioni serie al Cardarelli

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