Napoli: voragine in via san Giacomo dei Capri. Traffico impazzito

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” A seguito della chiusura di via San Giacomo dei Capri, per evitare il caos da traffico che anche stasera si sta registrando sulla collina vomerese con clacson strombazzanti da piazza Medaglie d’Oro passando per via Tino di Camaino, con conseguente inquinamento, per l’imbuto che si crea in piazza degli artisti, sarebbe bastato riaprire al transito il tratto di quest’ultima piazza dove da oltre due anni è stato istituito un divieto di transito sperimentale, consentendo, in tal modo, il deflusso delle auto attraverso via San Gennaro ad Antignano e via Merliani per raggiungere la parte alta del Vomero. Ma la miopia degli attuali amministratori di palazzo San Giacomo, con in testa gli assessori De Iesu e Cosenza, non ha consentito di mettere in campo nessuna iniziativa per evitare il caos che si registra in queste ore “. A denunciare le notevoli difficoltà che si stanno registrando sulla collina per l’ennesima voragine che si è aperta sulla carreggiata ma che presumibilmente si sarebbe potuta evitare, laddove fosse stato effettuato il monitoraggio con il georadar, annunciato oltre due anni fa quando un analogo episodio si verificò in via Morghen, ma che di fatto mai effettuato, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, il quale chiede che venga valutata anche l’apertura di un’indagine da parte della Procura della Repubblica su quest’ultima vicenda che ha causato notevoli danni, non solo economici, sia ai residenti che alle attività commerciali.













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