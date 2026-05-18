Marano, da ieri rubinetti a secco in diversi punti di via Corree di Sotto: residenti chiedono chiarimenti

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Home La voce del cittadino Marano, da ieri rubinetti a secco in diversi punti di via Corree...
Ancora problemi con l’erogazione dell’acqua a Marano. Da ieri diversi residenti segnalano disagi idrici nella zona di via Corree di Sotto, dove in molte abitazioni si registrano abbassamenti di pressione e, in alcuni casi, rubinetti completamente a secco.
Le segnalazioni arrivano dopo gli interventi di riparazione e miglioramento effettuati nei giorni scorsi in altre aree della città. Al momento non sono ancora stati diffusi chiarimenti ufficiali sulle cause dei nuovi disservizi né sui tempi necessari per il ritorno alla normalità.
Cresce intanto il malcontento tra i cittadini della zona, che chiedono un aggiornamento tempestivo da parte del Comune e degli enti competenti per comprendere l’origine del problema e sapere quando verrà ripristinata regolarmente l’erogazione idrica.