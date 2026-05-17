“Mamme Coraggio e Vittime della Strada ODV”: importanti risultati nei processi per le vittime della strada

L’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada ODV continua il proprio impegno al fianco delle famiglie delle vittime della strada, ottenendo importanti riconoscimenti nei procedimenti giudiziari celebrati nei giorni 12 e 13 maggio 2026 presso la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, la Corte di Appello di Napoli e il Tribunale Penale di Ivrea.

Ammessa la costituzione di parte civile nel processo per Luigi Daniele Petrella

Il 12 maggio 2026, dinanzi alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, si è celebrata un’importante udienza nell’ambito del procedimento penale relativo alla tragica morte del giovane Luigi Daniele Petrella.

Nel corso dell’udienza, la Corte ha ammesso la costituzione di parte civile dell’Associazione, rappresentata dall’Avv. Pasquale Zaccariello, in riferimento al reato di omicidio volontario contestato all’imputato.

Un riconoscimento significativo che conferma il ruolo dell’Associazione quale voce della società civile impegnata nella tutela delle vittime della violenza stradale, nella difesa della legalità e nella richiesta di verità e giustizia per le famiglie colpite da tragedie irreparabili.

Confermata in Appello la condanna per la morte di Anna Sommella

Il 13 maggio 2026, la Corte di Appello di Napoli – Seconda Sezione Penale ha confermato la condanna già emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di Napoli Nord per il drammatico decesso della giovane Anna Sommella, che il 9 maggio 2026 avrebbe compiuto 18 anni.

Anche in questo procedimento l’Associazione, costituita parte civile e rappresentata dall’Avv. Pasquale Zaccariello, ha preso parte all’udienza sostenendo con vicinanza e partecipazione la famiglia della vittima.

La Vice Presidente Rosa Di Bernardo ha seguito costantemente l’iter giudiziario, restando al fianco dei familiari di Anna Sommella.

Processo Manuel Saccoman: udienza rinviata a giugno

Sempre il 13 maggio 2026, presso il Tribunale di Ivrea, si è svolta un’ulteriore udienza del processo relativo alla morte di Manuel Saccoman.

Anche in questo caso l’Associazione si è costituita parte civile, rappresentata dall’Avv. Davide Tirozzi.

Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati gli ultimi testimoni della parte civile, tra cui la Presidente dell’Associazione Elena Ronzullo, oltre ai due testimoni della difesa che, sostanzialmente, hanno confermato la dinamica ricostruita dalla Procura.

Il procedimento è stato rinviato a giugno per consentire la visione di un rendering prodotto dalla difesa. All’esito dell’udienza, il giudice valuterà se disporre un’eventuale perizia oppure procedere direttamente alla discussione finale.

La successiva udienza, dopo quella fissata per il 10 giugno, è prevista nel mese di dicembre 2026, data nella quale si dovrà valutare l’eventuale esito della perizia disposta dal giudice oppure procedere con la discussione finale e l’emissione della sentenza.

L’impegno dell’Associazione

La Presidente Elena Ronzullo e tutte le componenti di Mamme Coraggio e Vittime della Strada ODV hanno espresso profondo orgoglio e soddisfazione per i risultati raggiunti, frutto di un impegno quotidiano, silenzioso ma determinato, orientato alla difesa dei diritti delle vittime e alla promozione di una cultura della sicurezza e della responsabilità sulle strade.

Con queste importanti tappe giudiziarie, l’Associazione rinnova la propria missione di testimonianza, sostegno e ricerca della giustizia, continuando a trasformare il dolore in forza civile e speranza per una società più giusta e consapevole.

Segretario

Biagio Ciaramella

A.M.C.V.S. – Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada ODV

Cell. 330443441