Dramma nel cantiere a Pollena Trocchia, trovate morte due donne nel palazzo in costruzione

I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola intervengono a viale Italia in un cantiere edile per la segnalazione di due donne senza vita.

I corpi delle donne – ancora in corso di identificazione – erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore.

Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo cc di Torre Annunziata. Indagini in corso.