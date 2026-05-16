Marano. Rottamazione Quinquies, Licciardi denuncia disagi sul portale del Comune

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Continuano le segnalazioni da parte dei cittadini sul malfunzionamento del programma online presente sul sito del Comune per aderire alla rottamazione Quinquies. Numerosi utenti, infatti, stanno riscontrando difficoltà nell’accesso e nella compilazione della procedura.

A denunciare il problema è Giovanni Licciardi, che nelle ultime ore ha raccolto diverse testimonianze di cittadini alle prese con errori e blocchi del sistema. In alcuni casi, dopo l’accesso al portale, compare il messaggio “non hai rate in scadenza”, impedendo così di procedere correttamente con la pratica. Altri utenti, invece, segnalano l’impossibilità di generare il PDF necessario per completare la domanda, mentre alcuni riferiscono di non riuscire nemmeno ad accedere alla piattaforma.

«Lunedì mi recherò presso gli uffici competenti per chiedere chiarimenti e capire l’origine di questi disservizi — spiega Licciardi — nella speranza che nel frattempo il problema venga risolto da chi di dovere».

La situazione sta creando malumori e preoccupazione tra i contribuenti interessati alla misura, soprattutto in vista delle scadenze previste per aderire alla definizione agevolata.













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