L’ennesimo sciopero generale attualmente in corso: disagi in vari settori

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E’ uttora in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall’Unione dei sindacati di base e che riguarda tutti i settori.

Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto a sostegno della Flotilla e “contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento”. A Roma una manifestazione nazionale ed altre in diverse città italian

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