Marano. Carabinieri salvano anziana in via Sconditi

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Il Prefetto di Napoli esprime vivo apprezzamento per il coraggio, la prontezza operativa e l’alto senso del dovere dimostrati dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Marano di Napoli, protagonisti di un tempestivo intervento di soccorso in favore di un’anziana cittadina.

Nel pomeriggio di ieri, durante un ordinario servizio perlustrativo nel territorio di Marano di Napoli, i due militari hanno notato una donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale mentre ritirava il bucato.

Preso atto dell’impossibilità di accedere rapidamente all’abitazione e non ricevendo risposta al citofono, il capo equipaggio, con prontezza e spirito di iniziativa, si è arrampicato lungo la facciata dell’edificio raggiungendo il balcone dall’esterno e riuscendo, in tal modo, ad entrare nell’appartamento per prestare i primi soccorsi all’anziana, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.

All’interno dell’abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell’accaduto poiché indossava tappi auricolari. L’anziana è stata assistita dai sanitari intervenuti sul posto e, pur lamentando dolori alla schiena e alla testa, ha successivamente rifiutato il trasporto in ospedale.

Il Prefetto sottolinea come l’intervento rappresenti un’ulteriore testimonianza della quotidiana vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla popolazione e della capacità dei militari di operare con umanità, professionalità e straordinario senso di responsabilità anche nelle situazioni più delicate.

Napoli, 18 maggio 2026













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