Marano. Izzo ai commissari: “Strisce pedonali cancellate e sicurezza a rischio: urgente il rifacimento della segnaletica urbana”

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La commissione prefettizia è invitata a intervenire con urgenza per il rifacimento integrale delle strisce pedonali, ormai ridotte a tracce indecifrabili lungo l’intera rete viaria cittadina. La riqualificazione di questi passaggi è fondamentale non solo per garantire la sicurezza dei pedoni, ma anche per contrastare il caos della mobilità urbana e la criticità infrastrutturale che caratterizza la città.

L’assenza di una segnaletica orizzontale chiara e visibile aggrava significativamente i rischi per gli utenti più vulnerabili della strada, in un contesto già compromesso da marciapiedi dissestati e da un manto stradale deteriorato. Ripristinare le strisce pedonali rappresenta quindi un atto dovuto di tutela civile, necessario per restituire ordine, leggibilità e sicurezza al tessuto urbano, trasformando un’infrastruttura di pericolo in un elemento di protezione e convivenza civile.

Sicuro di un positivo riscontro si ringrazia.

Michele Izzo













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