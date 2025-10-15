Opere abusive. Sequestrato Centro sportivo intitolato a Ciro Immobile

Condividi

Opere realizzate senza autorizzazione edilizia, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, un’area di bosco trasformata in parcheggio: sono le accuse che hanno portato la Procura di Torre Annunziata a iscrivere sei persone nel registro degli indagati e a sequestrare il complesso sportivo ‘Immobile Academy-centro sportivo Parlati’, inaugurato a Torre del Greco a marzo proprio dall’attaccante del Bologna Ciro Immobile. Tra gli indagati anche alcuni familiari dell’ex centravanti della Nazionale e della Lazio.













