Dolore toracico sospetto, ma era un tappo di bottiglia: caso singolare risolto al Pronto Soccorso del Pellegrini

Quella di Marco (nome di fantasia) è una storia singolare con un lieto fine. Nei giorni scorsi si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale dei Pellegrini di Napoli per un dolore toracico persistente, apparentemente di natura cardiaca. I primi accertamenti – elettrocardiogramma ed enzimi cardiaci – escludono cause ischemiche, ma il dolore non passa e si accompagna a difficoltà nella deglutizione.

Nonostante Marco non ricordi di aver ingerito nulla, i medici della UOC di Pronto Soccorso, diretta da Emilio Bellinfante, decidono di eseguire una radiografia del torace. L’esame rivela un’ombra radiopaca a livello dell’esofago medio: si tratta di un tappo di bottiglia metallico con bordo a corona, accidentalmente ingerito e rimasto incastrato per giorni.

Il paziente viene trasferito alla UOC di Chirurgia diretta da Alberto D’Agostino e sottoposto a un’esofagogastroduodenoscopia urgente in sedazione profonda. L’intervento, eseguito dal dott. Vittorio D’Onofrio, responsabile della Gastroenterologia ed Endoscopia, con il supporto dell’equipe infermieristica e operatoria, consente di rimuovere il corpo estraneo senza danni alla mucosa esofagea.

“Grazie all’approccio multidisciplinare e al tempestivo intervento endoscopico, il caso si è risolto brillantemente – spiega la direttrice sanitaria Maria Corvino – Il paziente è stato dimesso in serata, senza complicanze e con rapida risoluzione dei sintomi”.













