Serranda divelta alla sede di Trasparenza Melito. Mautone: “Atto vile contro chi opera per la solidarietà”

Da Presidente dell’Associazione Idee e Concretezza, insieme a tutto il Direttivo, esprimo profonda indignazione e solidarietà a Trasparenza Melito per il vile gesto subito.

Fa rabbia vedere che un’associazione di un paese vicino al nostro, che ogni giorno rappresenta speranza e sostegno per tante famiglie, venga colpita in questo modo. Colpire voi significa colpire chi ha già poco, significa tentare di spegnere la luce della solidarietà.

Le associazioni non si toccano! Sono la rete che tiene in piedi i territori, il presidio di comunità che resiste mentre tutto intorno sembra crollare. Questo gesto vile non solo ci ferisce, ma ci rende ancora più determinati: non permetteremo che la paura o la violenza abbiano l’ultima parola.

La vostra missione è preziosa e nessuno potrà oscurare la forza della solidarietà, del coraggio e del cuore che portate avanti ogni giorno. Con forza e vicinanza,

Il Presidente e il Direttivo dell’Associazione Idee e Concretezza













