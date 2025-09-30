Il patto di Elly per blindare Fico, De Luca junior è il nuovo segretario del Pd campano. Ma lo “sceriffo” non lascia dormire sonni tranquilli

E’ arrivata ieri la svolta, dopo tre anni di commissariamento. Piero De Luca è il nuovo segretario del Partito Democratico in Campania. Terminata la fase congressuale, svoltasi tra il 25 e il 28 settembre. Entro la prossime 24 ore è attesa la proclamazione del deputato salernitano, unico contendente nella corsa. Quest’ultimo si presenterà insieme alla nuova assemblea, composta da ben 140 membri. Il compito della nuova squadra, infatti, sarà allestire, nel più breve tempo possibile, listone dem, capace di primeggiare sulle altre compagini e di consentire la vittoria del campo largo.

