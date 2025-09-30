Marano. Sicurezza e Formazione. Commissione straordinaria: “Intensificata l’azione della Polizia locale”

Condividi

Nello scorso fine settimana è stata posta in essere una vasta attività di controllo straordinario del territorio disposta anche con l’impiego della Polizia Locale unitamente ai militari dei Carabinieri nel quadro di più ampi servizi disposti dell’Arma. Nel corso degli accertamenti in Città e’ stata svolta una mirata attività di accertamento ed identificazione e sono state contestate diverse infrazioni al codice della strada che ha portato ad elevare quattro verbali per la mancanza dei documenti di guida dei conducenti e per assenza di copertura assicurativa di veicoli. Successivamente a causa di un incidente stradale verificatasi in tarda ora è stato necessario interrompere i servizi e disporre i necessari rilievi stradali. L’impegno della Polizia Locale in attività di controllo congiunto ed in combinata cin quella operata dagli agenti della Polizia di Stato e dei militari dei Carabinieri continuerà anche nel corso dei prossimi giorni e sarà nel medio periodo ulteriormente intensificata.

Nella giornata di ieri è terminato poi anche il corso di formazione organizzato dalla Scuola della Polizia locale della Regione Campania e destinato alla sede di Marano, che ha vista la partecipazione interessata e proficua di oltre 60 operatori di diverse sedi di servizio, in tema di controllo e gestione delle targhe estere. L’attività avviata con l’intervento del commissario prefetto Cardellicchio si è conclusa con i saluti resi dall’assessore regionale prefetto Mario Morcone e dal Direttore dei Corsi Dr. Dionisio Limongelli.

Un impegno aggiuntivo quest’ultimo rispetto all’attività quotidianamente prestata dagli operatori della Polizia indirizzata alla formazione continua degli Agenti ed al raggiungimento di migliori standard di professionalità nell‘impiego degli uomini e delle donne della Polizia.

Nota stampa commissione straordinaria Marano













