Nola ospita la presentazione del Rendiconto Regionale INPS 2024: confronto aperto tra istituzioni, imprese e cittadini

Nola. Si terrà venerdì 3 ottobre, alle ore 9.30, presso il Centro Congressi dell’Interporto di Nola in località Boscofangone, la presentazione del Rendiconto Regionale Inps 2024, promossa dal Comitato regionale Campania, dal Comitato provinciale di Napoli, dalla Direzione regionale Campania e dalla Direzione Coordinamento Metropolitano Napoli, in collaborazione con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS.

Il programma prevede l’apertura dei lavori con la comunicazione introduttiva affidata a Domenico Baiano, presidente del Comitato provinciale INPS Napoli. Seguiranno i saluti istituzionali del presidente di CIS SpA Andrea Miranda, dell’assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio della Regione Campania Antonio Marchiello e del vice sindaco della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Cirillo.Le considerazioni sul rendiconto saranno illustrate da Camilla Bernabei, presidente del Comitato regionale INPS Campania. A seguire è prevista la presentazione a cura di Vincenzo Tedesco, direttore regionale INPS Campania, con gli interventi del direttore del Coordinamento Metropolitano di Napoli Roberto Bafundi e del professore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Francesco Di Natale.Il confronto proseguirà con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Claudio Ricci, amministratore delegato di CIS SpA e Interporto Campano SpA (Nola Business Park), insieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali.Le considerazioni conclusive saranno affidate a Roberto Ghiselli, presidente del Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS. A moderare i lavori sarà la giornalista Tiziana Cozzi.

L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione e di confronto aperto tra istituzioni, mondo accademico, parti sociali e operatori economici sul ruolo dell’INPS e sull’andamento dei dati regionali, con l’obiettivo di rendere sempre più trasparente e condiviso il bilancio sociale dell’Istituto.

<Quest’anno abbiamo voluto individuare una location diversa dai luoghi istituzionali – dichiara il direttore Bafundi– scegliendo l’interporto – cis di Nola, di recente riconosciuto come il decimo Hub di produzione e logistica d’Europa. Vogliamo, attraverso la rappresentazione dei nostri dati, raccontare ai cittadini e al mondo delle imprese il nostro costante impegno al servizio di questo territorio e, contestualmente, porci in ascolto, in prossimità, di coloro i quali, quotidianamente, contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della nostra regione e della nostra città metropolitana>.













