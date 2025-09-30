Nola ospita la presentazione del Rendiconto Regionale INPS 2024: confronto aperto tra istituzioni, imprese e cittadini

Il programma prevede l’apertura dei lavori con la comunicazione introduttiva affidata a Domenico Baiano, presidente del Comitato provinciale INPS Napoli. Seguiranno i saluti istituzionali del presidente di CIS SpA Andrea Miranda, dell’assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio della Regione Campania Antonio Marchiello e del vice sindaco della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Cirillo.Le considerazioni sul rendiconto saranno illustrate da Camilla Bernabei, presidente del Comitato regionale INPS Campania. A seguire è prevista la presentazione a cura di Vincenzo Tedesco, direttore regionale INPS Campania, con gli interventi del direttore del Coordinamento Metropolitano di Napoli Roberto Bafundi e del professore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Francesco Di Natale.Il confronto proseguirà con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Claudio Ricci, amministratore delegato di CIS SpA e Interporto Campano SpA (Nola Business Park), insieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali.Le considerazioni conclusive saranno affidate a Roberto Ghiselli, presidente del Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS. A moderare i lavori sarà la giornalista Tiziana Cozzi.
<Quest’anno abbiamo voluto individuare una location diversa dai luoghi istituzionali – dichiara il direttore Bafundi– scegliendo l’interporto – cis di Nola, di recente riconosciuto come il decimo Hub di produzione e logistica d’Europa. Vogliamo, attraverso la rappresentazione dei nostri dati, raccontare ai cittadini e al mondo delle imprese il nostro costante impegno al servizio di questo territorio e, contestualmente, porci in ascolto, in prossimità, di coloro i quali, quotidianamente, contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della nostra regione e della nostra città metropolitana>.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews