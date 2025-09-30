Giugliano, irreperibile dallo scorso 20 agosto era nascosto nell’armadio. Carabinieri arrestano 23enne

Parliamo del 23enne di Giugliano in Campania Costanzo Pio Patierno. L’uomo era fuggito e si era reso irreperibile dallo scorso 20 agosto.Da allora, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno avviato le indagini fino ad arrivare a lui. Il blitz è avvenuto nel primo pomeriggio a casa della madre del 23enne. Inizia la perquisizione ma l’uomo non esce allo scoperto, tocca approfondire. Bastano pochi minuti e i carabinieri trovano il 23enne.L’uomo era nascosto nell’armadio della camera da letto della sorella.

Arrestato, è stato trasferito in carcere

* PATIERNO COSTANZO PIO, (NATO A NAPOLI IL 28.01.2002